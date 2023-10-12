«Чувствуете? Выборами пахнет», – Денис Малюська анонсировал закупку, видео

Вечером 12 октября министр юстиции Денис Малюська разместил в соцсетях видео, на котором анонсировал очередную закупку. Вместе с тем он сделал достаточно нестандартную «подводку» для такого анонса.
«Чувствуете? Выборами пахнет. Во время войны, после войны – не принципиально.
А что нужно каждому политику до выборов? Верно! Лапша. Развешивать. Вот ее мы и купим. 160 тонн. Все как всегда – прозорро маркет, регистрируйтесь, вскоре объявим закупку.
А вообще – готовьте уши, цем», - заявил Денис Малюська.
Напомним, Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в Украине готовы к переписи населения с применением современных цифровых средств для верификации и формирования реестров.
«Мы уже сейчас делаем определенные этапы регистровой переписи, когда верифицируется информация в реестрах и появляется качественная информация», - рассказал министр.
Автор: Наталья Мамченко
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