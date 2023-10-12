«Чувствуете? Выборами пахнет», – Денис Малюська анонсировал закупку, видео

Министр юстиции Денис Малюська, анонсируя закупку лапши, сделал неожиданное заявление.

Вечером 12 октября министр юстиции Денис Малюська разместил в соцсетях видео, на котором анонсировал очередную закупку. Вместе с тем он сделал достаточно нестандартную «подводку» для такого анонса.

«Чувствуете? Выборами пахнет. Во время войны, после войны – не принципиально.

А что нужно каждому политику до выборов? Верно! Лапша. Развешивать. Вот ее мы и купим. 160 тонн. Все как всегда – прозорро маркет, регистрируйтесь, вскоре объявим закупку.

А вообще – готовьте уши, цем», - заявил Денис Малюська.

Напомним, Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в Украине готовы к переписи населения с применением современных цифровых средств для верификации и формирования реестров.

«Мы уже сейчас делаем определенные этапы регистровой переписи, когда верифицируется информация в реестрах и появляется качественная информация», - рассказал министр.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.