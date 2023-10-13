Отопительный сезон в столице: к теплу подключили 61 здание

В Киеве начали подключать к теплу школы, садики, админздания и больницы.

В Киеве успешно подключили к системе отопления 61 здание, включая 5 школ, 17 детских садов, 14 административных зданий и учреждений социально-бытового назначения, а также 25 медицинских учреждений, среди которых 1 роддом и 12 стационарных лечебных учреждений. Об этом сообщили в КГГА.

Подключение этих учреждений к системе отопления осуществляется по индивидуальным заявкам их руководителей.

В целом, еще 9 октября столица начала процесс подключения объектов социальной инфраструктуры, таких как больницы, школы и детские сады, по просьбе их руководителей к системе централизованного отопления.

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