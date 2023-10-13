В Украине появится Государственный реестр фильмов – показывать кино можно будет только при условии его внесения в Реестр

Вступили в силу изменения, по которым демонстрировать можно только фильмы, внесенные в Государственный реестр фильмов: какие условия внесения в Реестр.

Кабмин 10 октября издал постановление №1069 о создании в Украине Государственного реестра фильмов.

Дело в том, что в 2023 году вступили в силу изменения в статью 15 Закона «О кинематографии», согласно которым производители, дистрибьюторы (прокатчики) фильмов, кинокопировальные предприятия, фонды фильмов, архивы кино-, фото-, фонодокументов имеют право на распространение, а кинотеатры, киноустановки, видеоустановки, медиа имеют право на демонстрацию национальных и иностранных фильмов на любых видах носителей изображения при условии внесения фильма в Государственный реестр фильмов.

При внесении фильма в такой Реестр для каждого фильма устанавливается индекс зрительской аудитории, в зависимости от которого определяются условия распространения и демонстрации фильма субъектами кинематографии (кроме субъектов в сфере медиа).

Итак, 10 октября Кабмин утвердил Положение о Государственном реестре фильмов и в Положении о Государственном агентстве по кино установил, что оно осуществляет контроль за соблюдением субъектами условий распространения и демонстрирования фильмов, предусмотренных в Государственном реестре фильма.

Государственное агентство по вопросам кино должно будет обеспечить функционирование Реестра фильмов не позднее трех месяцев со дня вступления в силу этого постановления, то есть в январе 2024 года.

Создание и функционирование Реестра, в частности, его программно-технических средств, осуществляется за счет средств государственного бюджета, международной технической помощи и т.д. Реестр размещается на официальном веб-сайте Госкино.

Заявление для внесения в Реестр

Для внесения фильма в Реестр субъект кинематографии, которому принадлежит или который намерен получить право на распространение или демонстрирование фильма на территории Украины, направляет Госкино следующие документы:

1) заявление о внесении фильма в Реестр по форме, установленной Госкино;

2) информацию о виде документа (соглашение, контракт, договор), подтверждающий предоставление владельцем исключительных прав на фильм разрешения и передачи прав на распространение и/или демонстрацию фильма на территории Украины;

3) аннотацию к фильму;

4) данные о ФИО (при наличии) режиссера-постановщика, автора сценария, композитора, оператора-постановщика, художника-постановщика, продюсера, основного актерского состава;

5) цифровой носитель с записью фильма или ссылку на электронный ресурс, на котором дублированный (озвученный, субтитрованный) государственным языком фильм доступен для просмотра и т.п.

Госкино принимает решение о внесении фильма в Реестр путем издания приказа.

При внесении фильма в Реестр для каждого фильма устанавливается индекс зрительской аудитории, в зависимости от которого определяются условия распространения и/или демонстрации фильма субъектами кинематографии, исключения составляют субъекты в сфере аудиовизуальных медиа.

Внесение в Реестр информации осуществляется должностным лицом Госкино на основании приказа Госкино о внесении фильма в Реестр.

За внесение фильма в Реестр взимается плата в размере 5% от минимальной зарплаты, установленной на 1 января календарного года.

Основания для отказа Госкино во внесении в Реестр фильма

Госкино принимает решение об отказе во внесении фильма в Реестр при наличии по меньшей мере одного из следующих оснований:

заявление или другие документы, поданные заявителем, не отвечают требованиям Закона «О кинематографии» и настоящего Положения;

в фильме есть призывы к насильственному изменению, свержению конституционного строя, разрешению или ведению агрессивной войны или военному конфликту; к нарушению территориальной целостности Украины, ликвидации независимости Украины или оправдывающей или пропагандирующей их информации; информация, унижающая или попирающая государственный язык; высказывания, разжигающие ненависть, вражду или жестокость к отдельным лицам или группам по национальному, расовому или религиозному признаку; пропаганда употребления наркотических средств, психотропных веществ, что подтверждается выводом экспертной комиссии;

одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, которая составляет, обнародует и обновляет МКИП на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета по телевидению и радиовещанию;

имеются обстоятельства, предусмотренные частями 1-4 статьи 15-1 Закона «О кинематографии» (в том числе среди положительных героев фильма есть сотрудники (в том числе бывшие или внештатные) органов государства-агрессора (государства-террориста), советских органов безопасности; сюжет фильма непосредственно или косвенно связанный с деятельностью органов государства-агрессора (государства-террориста), советских органов безопасности и эта деятельность представлена в фильме как положительная).

Фильм может быть исключен из Реестра решением Госкино.

Нарушение условий распространения и/или демонстрации фильмов влечет за собой применение к субъектам хозяйствования, осуществляющим такое распространение или демонстрацию фильма (кроме субъектов в сфере аудиовизуальных медиа), административно-хозяйственные санкции в виде наложения административно-хозяйственного штрафа.