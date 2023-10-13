В Україні з’явиться Державний реєстр фільмів – показувати кіно можна буде лише за умови його внесення до Реєстру

Набули чинності зміни, за якими демонструвати можна буде лише фільми, внесені до Державного реєстру фільмів: які умови внесення до Реєстру.

Кабмін 10 жовтня видав постанову №1069 про створення в Україні Державного реєстру фільмів.

Справа у тому, що в 2023 році набули сили зміни до статті 15 Закону «Про кінематографію», відповідно до яких виробники, дистриб’ютори (прокатники) фільмів, кінокопіювальні підприємства, фонди фільмів, архіви кіно-, фото-, фонодокументів мають право на розповсюдження, а кінотеатри, кіноустановки, відеоустановки, медіа мають право на демонстрування національних та іноземних фільмів на будь-яких видах носіїв зображення, за умови внесення фільму до Державного реєстру фільмів.

Під час внесення фільму до такого Реєстру для кожного фільму встановлюється індекс глядацької аудиторії, залежно від якого визначаються умови розповсюдження і демонстрування фільму суб’єктами кінематографії (крім суб’єктів у сфері медіа).

Отже, 10 жовтня Кабмін затвердив Положення про Державний реєстр фільмів та у Положенні про Державне агентство з питань кіно встановив, що воно здійснює контроль за дотриманням суб’єктами умов розповсюдження та демонстрування фільмів, передбачених у Державному реєстрі фільмі.

Державне агентство з питань кіно повинно буде забезпечити функціонування Реєстру фільмів не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою, тобто, у січні 2024 року.

Створення та функціонування Реєстру, зокрема його програмно-технічних засобів, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, міжнародної технічної допомоги тощо. Реєстр розміщується на офіційному веб-сайті Держкіно.

Заява для внесення до Реєстру

Для внесення фільму до Реєстру суб’єкт кінематографії, якому належить або який має намір отримати право на розповсюдження або демонстрування фільму на території України, надсилає Держкіно такі документи:

1) заяву про внесення фільму до Реєстру за формою, встановленою Держкіно;

2) інформацію про вид документа (угода, контракт, договір), який підтверджує надання власником виключних прав на фільм дозволу та передачу прав на розповсюдження та/або демонстрування фільму на території України;

3) анотацію до фільму;

4) дані про ПІБ (за наявності) режисера-постановника, автора сценарію, композитора, оператора-постановника, художника-постановника, продюсера, основного акторського складу;

5) цифровий носій із записом фільму або посилання на електронний ресурс, на якому дубльований (озвучений, субтитрований) державною мовою фільм доступний для перегляду тощо.

Держкіно приймає рішення про внесення фільму до Реєстру шляхом видання наказу.

Під час внесення фільму до Реєстру для кожного фільму встановлюється індекс глядацької аудиторії, залежно від якого визначаються умови розповсюдження та/або демонстрування фільму суб’єктами кінематографії, винятки становлять суб’єкти у сфері аудіовізуальних медіа.

Внесення до Реєстру інформації здійснюється посадовою особою Держкіно на підставі наказу Держкіно про внесення фільму до Реєстру.

За внесення фільму до Реєстру справляється плата у розмірі 5% мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня календарного року.

Підстави для відмови Держкіно у внесенні до Реєстру фільмів

Держкіно ухвалює рішення про відмову у внесенні фільму до Реєстру за наявності щонайменше однієї з таких підстав:

заява чи інші документи, подані заявником, не відповідають вимогам Закону «Про кінематографію» та цього Положення;

у фільмі є заклики до насильницької зміни, повалення конституційного ладу, розв’язування або ведення агресивної війни або воєнного конфлікту; до порушення територіальної цілісності України, ліквідації незалежності України чи інформація, яка їх виправдовує чи пропагує; інформація, що принижує або зневажає державну мову; висловлювання, що розпалюють ненависть, ворожнечу або жорстокість до окремих осіб чи груп за національною, расовою чи релігійною ознакою; пропаганда вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, що підтверджується висновком експертної комісії тощо;

одним із учасників фільму є фізична особа, включена до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, який складає, оприлюднює та оновлює МКІП на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, СБУ, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;

наявні обставини, передбачені частинами 1-4 статті 15-1 Закону «Про кінематографію» (зокрема серед позитивних героїв фільму є співробітники (у тому числі колишні або позаштатні) органів держави-агресора (держави-терориста), радянських органів безпеки; сюжет фільму безпосередньо або опосередковано пов’язаний з діяльністю органів держави-агресора (держави-терориста), радянських органів безпеки і ця діяльність представлена у фільмі як позитивна).

Фільм може бути виключено з Реєстру рішенням Держкіно.

Порушення умов розповсюдження та/або демонстрування фільмів тягне за собою застосування до суб’єктів господарювання, які здійснюють таке розповсюдження чи демонстрування фільму (крім суб’єктів у сфері аудіовізуальних медіа), адміністративно-господарських санкцій у вигляді накладення адміністративно-господарського штрафу.

Автор: Наталя Мамченко

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