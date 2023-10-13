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Опалювальний сезон в столиці: до тепла підключили 61 будівлю

09:03, 13 жовтня 2023
У Києві почали підключати до тепла школи, садочки, адмінбудівлі та лікарні.
Опалювальний сезон в столиці: до тепла підключили 61 будівлю
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У Києві успішно підключили до системи опалення 61 будівлю, включаючи 5 шкіл, 17 дитячих садків, 14 адміністративних будівель і закладів соціально-побутового призначення, а також 25 медичних закладів, серед яких 1 пологовий будинок та 12 стаціонарних лікувальних закладів. Про це повідомили в КМДА.

Підключення цих установ до системи опалення здійснюється на індивідуальні заявки їхніх керівників.

В цілому, ще 9 жовтня столиця розпочала процес підключення об'єктів соціальної інфраструктури, таких як лікарні, школи і дитячі садки, на прохання їхніх керівників до системи централізованого опалення.

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