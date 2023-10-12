Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Відчуваєте? Виборами пахне», – Денис Малюська анонсував закупівлю, відео

Міністр юстиції Денис Малюська, анонсуючи закупівлю локшини, зробив несподівану заяву.

Кваліфікаційне оцінювання деяких суддів перенесено на листопад

Громадській раді доброчесності необхідно краще підготуватися до співбесід

Стало відомо, хто претендує до Вищої ради правосуддя за квотою Президента

Станом на 12 жовтня на посаду члена ВРП претендують троє осіб, двоє з яких також хочуть стати суддями Конституційного Суду.

Вища рада правосуддя з першої спроби не змогла призначити голову Служби судової охорони

Проти переможця конкурсу на посаду голови Судової охорони повстали колеги, відтак ВРП повернеться до розгляду його кандидатури 2 листопада.

Наталію Кузнєцову рекомендовано до складу Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме нових суддів КСУ

Професор Наталія Кузнєцова була єдиним кандидатом до складу Дорадчої групи, що буде оцінювати кандидатів у Конституційний Суд України.

  1. В Україні

Понад 800 пам'яток культури з початку повномасштабної війни в Україні знищила росія

21:10, 12 жовтня 2023
835 пам’яток культурної спадщини постраждали через російську агресію в Україні.
Понад 800 пам'яток культури з початку повномасштабної війни в Україні знищила росія
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

За період з 24 лютого 2022 року по 25 вересня 2023 року в результаті воєнних дій рф зазнали руйнувань або пошкоджень 835 об'єктів культурної спадщини. З цього числа 118 пам'яток мають національне значення, 653 – місцеве, та 64 із них були недавно виявлені. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

Загалом, серед пошкоджених об'єктів виділяються такі категорії:

  • Пам'ятки архітектури – 256.
  • Об'єкти, пов'язані з архітектурою та містобудуванням – 246.
  • Пам'ятки історії – 199.
  • Архітектура та історія разом – 32.
  • Монументальне мистецтво – 19.
  • Містобудування та монументальне мистецтво – 17.
  • Археологічні об'єкти – 20.
  • Архітектура, містобудування та історія – 37.
  • Містобудування – 5.
  • Пам'ятки науки та техніки – 2.
  • Садово-паркове мистецтво – 1.
  • Архітектура, містобудування та монументальне мистецтво – 1.
  • Архітектура та монументальне мистецтво – 1.

За інформацією Організації Об'єднаних Націй з питань культури, з початку повномасштабної агресії було знищено повністю 23 пам'ятки, частково пошкоджено 648 об'єктів, а ступінь пошкодження залишається невідомим для 164 об'єктів.

Пошкоджені пам'ятки культурної спадщини розташовані у 15 областях, з найбільшими втратами в таких областях:

  • 207 – Харківська область.
  • 112 – Одеська область.
  • 111 – Донецька область.
  • 80 – Херсонська область.
  • 70 – Чернігівська область.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Станковська
    Галина Станковська
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України