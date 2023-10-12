Понад 800 пам'яток культури з початку повномасштабної війни в Україні знищила росія

835 пам’яток культурної спадщини постраждали через російську агресію в Україні.

За період з 24 лютого 2022 року по 25 вересня 2023 року в результаті воєнних дій рф зазнали руйнувань або пошкоджень 835 об'єктів культурної спадщини. З цього числа 118 пам'яток мають національне значення, 653 – місцеве, та 64 із них були недавно виявлені. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

Загалом, серед пошкоджених об'єктів виділяються такі категорії:

Пам'ятки архітектури – 256.

Об'єкти, пов'язані з архітектурою та містобудуванням – 246.

Пам'ятки історії – 199.

Архітектура та історія разом – 32.

Монументальне мистецтво – 19.

Містобудування та монументальне мистецтво – 17.

Археологічні об'єкти – 20.

Архітектура, містобудування та історія – 37.

Містобудування – 5.

Пам'ятки науки та техніки – 2.

Садово-паркове мистецтво – 1.

Архітектура, містобудування та монументальне мистецтво – 1.

Архітектура та монументальне мистецтво – 1.

За інформацією Організації Об'єднаних Націй з питань культури, з початку повномасштабної агресії було знищено повністю 23 пам'ятки, частково пошкоджено 648 об'єктів, а ступінь пошкодження залишається невідомим для 164 об'єктів.

Пошкоджені пам'ятки культурної спадщини розташовані у 15 областях, з найбільшими втратами в таких областях:

207 – Харківська область.

112 – Одеська область.

111 – Донецька область.

80 – Херсонська область.

70 – Чернігівська область.

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