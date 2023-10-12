Понад 800 пам'яток культури з початку повномасштабної війни в Україні знищила росія

За період з 24 лютого 2022 року по 25 вересня 2023 року в результаті воєнних дій рф зазнали руйнувань або пошкоджень 835 об'єктів культурної спадщини. З цього числа 118 пам'яток мають національне значення, 653 – місцеве, та 64 із них були недавно виявлені. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.
Загалом, серед пошкоджених об'єктів виділяються такі категорії:
- Пам'ятки архітектури – 256.
- Об'єкти, пов'язані з архітектурою та містобудуванням – 246.
- Пам'ятки історії – 199.
- Архітектура та історія разом – 32.
- Монументальне мистецтво – 19.
- Містобудування та монументальне мистецтво – 17.
- Археологічні об'єкти – 20.
- Архітектура, містобудування та історія – 37.
- Містобудування – 5.
- Пам'ятки науки та техніки – 2.
- Садово-паркове мистецтво – 1.
- Архітектура, містобудування та монументальне мистецтво – 1.
- Архітектура та монументальне мистецтво – 1.
За інформацією Організації Об'єднаних Націй з питань культури, з початку повномасштабної агресії було знищено повністю 23 пам'ятки, частково пошкоджено 648 об'єктів, а ступінь пошкодження залишається невідомим для 164 об'єктів.
Пошкоджені пам'ятки культурної спадщини розташовані у 15 областях, з найбільшими втратами в таких областях:
- 207 – Харківська область.
- 112 – Одеська область.
- 111 – Донецька область.
- 80 – Херсонська область.
- 70 – Чернігівська область.
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