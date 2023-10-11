Каталог типових посад державної служби внесено на розгляд Кабінету Міністрів – НАДС

Проведення класифікації посад державної служби очікується протягом місяця з дня набрання чинності постанови.

У Національному агентстві з питань державної служби повідомили, що Каталог типових посад державної служби, з відповідним проектом постанови Кабінету Міністрів, вже внесено на розгляд Уряду.

Відповідно, у разі схвалення Урядом Каталогу типових посад та набрання чинності постанови, очікуваним строком проведення класифікації посад державної служби є місяць.

Зазначимо, що класифікація посад державної служби необхідна для розрахунку розміру заробітної плати державних службовців за новою моделлю оплати праці на підставі законопроекту № 8222, прийняття якого у другому читанні очікується у грудні 2023 року.

Відповідна класифікація посад державної служби також повинна відбутися в органах судової влади та суддівського врядування.

Нагадаємо, що у ДСА також повідомили, яка заробітна плата буде у працівників апаратів судів у 2024 році.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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