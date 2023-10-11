Каталог типовых должностей государственной службы внесен на рассмотрение Кабинета Министров – НАГС

Проведение классификации должностей государственной службы ожидается в течение месяца со дня вступления в силу постановления.

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАГС) сообщили, что Каталог типовых должностей государственной службы с соответствующим проектом постановления Кабинета Министров уже внесен на рассмотрение Правительства.

Соответственно, в случае одобрения Правительством Каталога типовых должностей и вступления в силу постановления, ожидаемым сроком проведения классификации должностей государственной службы является месяц.

Отметим, что классификация должностей государственной службы необходима для расчета размера заработной платы государственных служащих по новой модели оплаты труда на основании законопроекта № 8222, принятие которого во втором чтении ожидается в декабре 2023 года.

Соответствующая классификация должностей государственной службы также должна пройти в органах судебной власти и судейского управления.

Напомним, что в ГСА сообщили, какая заработная плата будет у работников аппаратов судов в 2024 году.

Автор: Вячеслав Хрипун

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