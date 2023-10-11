Бритни Спирс предстанет перед судом: что натворила певица

Артистка управляла автомобилем без прав и страховки.

Фото: thesun.co.uk

Известная американская певица Бритни Спирс нарушила закон и теперь предстанет перед судом, передает Daily Mail.

Артистку, которая ехала за рулем автомобиля, остановил дорожный патруль Калифорнии. В ходе проверки документов оказалось, что Спирс была без водительского удостоверения и страховки.

Полицейские выписали звезде штраф в размере 1140 долларов, которую она должна оплатить до 24 октября. В тот же день Бритни должна явиться в суд, где ей необходимо предоставить водительское удостоверение и показать страховку.

Отмечается, что инцидент с исполнительницей произошел еще 10 сентября, но о нем стало известно только сейчас.

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