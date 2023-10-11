В органическом зеленом кофе, завезенном в Украину, обнаружили хлорпирифос

Кофе экспортировался из Германии в Украину.

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Через систему быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов поступило сообщение об обнаружении хлорпирифоса в органическом зеленом кофе.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Кофе экспортировался из Германии в Украину.

«Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщает, что через систему быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) поступило сообщение от 10 октября 2023 года № 2023.6874 относительно обнаружения хлорпирифоса в органическом зеленой кофе (происхождением из Гондураса)», - говорится в сообщении.

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