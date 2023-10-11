В органічній зеленій каві, завезеній в Україну, виявили хлорпірифос

Кава експортувалась з Німеччини до України.

Зображення: freepik.com

Через систему швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів надійшло повідомлення стосовно виявлення хлорпірифосу в органічній зеленій каві.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

Кава експортувалась з Німеччини до України.

«Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повідомляє, що через систему швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) надійшло повідомлення від 10 жовтня 2023 року № 2023.6874 стосовно виявлення хлорпірифосу в органічній зеленій каві (походженням з Гондурасу)», - сказано у повідомленні.

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