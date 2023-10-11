КОВА запроваджує регулярні перевірки відбудови пошкоджених об'єктів

Перші перевірки стартують уже цього тижня.

Джерело фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

У Київській області створена комісія, яка перевірятиме роботи на об’єктах, що відбудовуються. Вона фіксуватиме всі проблеми та оперативно усувати їх одразу на місцях. Перші перевірки стартують уже цього тижня. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Було визначено 56 об'єктів: багатоповерхівки, дитсадки, школи, укриття. Відновлення відбувається коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

До складу комісії входять представники профільних департаментів КОВА, правоохоронних органів, технагляду, Держпраці, спостережної ради, ДТЕКу тощо. Запрошуються народні депутати, представники ЗМІ, мешканці та громадськість.

«Виїзди будуть регулярним – декілька разів на тиждень. Склали попередній графік. Про кожен виїзд будемо повідомляти заздалегідь. Перевірки не для “галочки”. Буде детальний розбір процесу, фіксація всіх проблем, зауважень та порушень за умови, що такі виявимо. Для оперативного реагування та усунення порушень до перевірки залучаємо всі необхідні служби», - наголосив Кравченко.

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