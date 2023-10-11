У Німеччині співробітник музею змінював картини на підробки, а оригінали продавав на аукціоні

Чоловік встиг замінити копіями щонайменше 4 картини.

У Мюнхені заарештували співробітника музею за те, що він змінював картини у закладі на підробки, а вкрадені оригінали реалізовував на аукціоні. Виручені гроші він витратив на придбання Rolls-Royce і дорогого наручного годинника, передає odditycentral.com.

Зазначається, що за полотно «Казку про принца-жабу» німецького символіста Франца фон Штука чоловік отримав майже 50 тисяч євро. Загалом він встиг замінити копіями не менше чотирьох картин.

Підробки вдалося помітити, коли штатний оцінювач вирішив перевірити картину із жабою. Він із подивом виявив, що вона не відповідає заявленим розмірам. Таким чином виявилися й інші зникнення.

Суддя засудив екс-співробітника до 21 місяця ув'язнення умовно і зобов'язав виплатити понад 64 тисячі доларів. У своєму рішенні суддя зазначив, що взяв до уваги зізнання чоловіка і той факт, що він виявив «щире каяття».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.