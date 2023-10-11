Поліцейська склала протокол на водія за ст. 130 під впливом колеги, але суд визнав їх дії провокацією

Патрульні шукали у водія заборонені предмети, потім звинуватили водія у зловживанні алкоголем, а коли це не вдалося, повідомили йому, що він наркоман .

Цікаву справу про адміністративне правопорушення за ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу про адміністративні правопорушення розглянув один з районних судів міста Дніпро.

Як зазначено у матеріалах справи, у місті Дніпро 18 червня 2023 року в 00:01, тобто на початку дії комендантської години, патрульні поліцейські зупинили Hyundai Getz, який рухався без увімкненого ближнього світла фар.

На думку поліцейських, водій – Юрій Ш., керував автомобілем у стані наркотичного сп’яніння та відмовився від проходження огляду на стан наркотичного сп’яніння.

Втім, під час розгляду протоколу в судовому засіданні, з’ясувалися цікаві подробиці.

Так, Юрій Ш. розповів, що поліцейські 18 червня не тільки зупинили його автомобіль, а й провели обшук його автомобіля та особистих речей. При цьому поліцейські намагалися знайти у водія заборонені предмети, а коли нічого забороненого не виявили, висловили жаль, що у Юрія Ш. не було заборонених предметів та речовин.

Після цього патрульні запропонували водію пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння. Юрій Ш. погодився пройти відповідний огляд за допомогою приладу Drager, який не виявив вживання водієм алкоголю.

Однак поліцейські вирішили не зупинятися, і заявили Юрію Ш, що, на їх думку, він вживає наркотичні речовини, після чого запропонували пройти огляд вже на стан наркотичного сп’яніння у медичному закладі.

На це Юрій Ш. повідомив поліцейським, що вони займаються провокацією і висловив побоювання, що в лікарні поліцейські зможуть забезпечити «потрібний» їм результат медичного огляду.

Після цього, поліцейські склали щодо Юрія Ш. протокол за ст. 130, зазначивши, що він відмовився від медичного огляду на стан наркотичного сп’яніння.

Дослідивши матеріали справи та відеозаписи з нагрудних камер поліцейських, суд зазначив, що Юрій Ш. дійсно допустив адміністративне правопорушення – рухався без увімкненого ближнього світла фар. Втім, водій свою провину не заперечував та надав поліцейським посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для оформлення відповідної постанови про адміністративне правопорушення.

Однак, поліцейські почали звинувачувати водія у вживанні алкоголю, а потім провели обшук автомобіля Юрія Ш., який, за визначенням суду, ніяк не був схожий на «поверхневу перевірку» автомобіля. Після обшуку один з поліцейських на камеру зазначив, що йому шкода, що у водія «нічого забороненого не знайшли».

А після того, як не вдалося скласти щодо Юрія Ш. протокол за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, поліцейські повідомили водію Hyundai, що у нього наявні ознаки наркотичного сп’яніння.

Юрій Ш. спочатку погодився поїхати з поліцейськими у медичний заклад для відповідного огляду, однак повідомив, що йому необхідно перепаркувати автомобіль. На що отримав згоду патрульного.

Однак у подальшому Юрій Ш. все ж вирішив поцікавитися, які у патрульних є підстави вважати, що він вживав наркотики. Тоді поліцейський повідомив водію, що Юрій Ш. занадто емоційно себе поводить.

Також на відеозаписі зафіксовано, як Юрій Ш. відмовляється від проходження огляду на стан наркотичного сп’яніння, після чого відносно нього був складений відповідний протокол за ст. 130.

Вирішуючи зазначену справу, суд вказав, що запис з нагрудної камери поліцейського не є цілісним, оскільки в запису є перерви.

Також суд зазначив, що поведінка Юрія Ш. змінилася після того, як після обшуку патрульні повідомили йому, що жалкують, що в нього не знайшли нічого з заборонених речей.

Крім того, суд звернув увагу, що навіть після того, як поліцейські нібито виявили у водія стан наркотичного сп’яніння, вони дозволили йому сісти за кермо автомобіля.

Дії працівників поліції суд в цілому розцінив як «бажання у будь-якому випадку притягнути Юрія Ш. до відповідальності, за відсутності для цього законних підстав». Відповідні матеріали справи про адміністративне правопорушення, за висновками суду, не містять будь-яких ознак про перебування Юрія Ш. у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

«Дослідивши відеозаписи з нагрудних камер працівників поліції, їх поведінку та обстановку, яка склалась на місці події, суд доходить висновку, що в їх діях була провокація на вчинення адміністративного правопорушення», - зазначив суд.

Окремо суд вказав, що жінка-поліцейський, яка власне і складала протокол щодо Юрія Ш., не тільки не «встановила та не переконалась», що він дійсно керував автомобілем у стані наркотичного сп’яніння, але й фактично «виконувала вказівку» іншого поліцейського і просто «склала протокол з його слів».

У підсумку, Ленінський районний суд міста Дніпропетровська закрив провадження у справі за ч. 1 ст. 130 КУпАП у зв`язку з відсутністю в діях Юрія Ш. складу адміністративного правопорушення.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» неодноразово повідомляла про факти складання поліцейськими протоколів за ст. 130 КУпАП щодо водіїв, які порушили комендантську годину.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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