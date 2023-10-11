На який термін можна отримати відстрочку від мобілізації: в ТЦК дали пояснення

Якщо відстрочка пов’язана з доглядом за хворим членом родини, то зазвичай вона надається на шість місяців.

В Україні триває загальна мобілізація. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки, але деякі мають право на відстрочку від мобілізації.

Речник Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Роман Істомін розповів в інтерв'ю виданню Telegraf, на який термін можна відстрочити мобілізацію.

Він пояснив, що такі строки не передбачені, це на розгляд ТЦК.

«Якщо, наприклад, надається відстрочка за станом здоров’я, то, зрозуміло, це буде орієнтовний час, потрібний для того, щоб людина вилікувалась», – сказав Істомін.

За його словами, якщо відстрочка пов’язана з доглядом за хворим членом родини, то зазвичай вона надається на шість місяців. Після чого військовозобов'язаний має знову прийти до ТЦК для звірки даних.

Також Істомін пояснив, на який термін відстрочка від мобілізації надається студентам.

«Студенти очної форми отримують відстрочку до завершення навчання, але часто — до закінчення навчального року, адже може статися так, що когось відрахують», – резюмував він.

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