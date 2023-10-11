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На какой срок можно получить отсрочку от мобилизации: в ТЦК дали пояснение

23:03, 11 октября 2023
Если отсрочка связана с уходом за больным членом семьи, обычно она предоставляется на шесть месяцев.
На какой срок можно получить отсрочку от мобилизации: в ТЦК дали пояснение
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В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Призову подлежат военнообязанные мужчины, но некоторые имеют право на отсрочку от мобилизации.

Представитель Полтавского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки майор Роман Истомин рассказал в интервью изданию Telegraf, на какой срок можно отсрочить мобилизацию.

Он объяснил, что такие сроки не предусмотрены, это на рассмотрение ТЦК.

«Если, например, предоставляется отсрочка по состоянию здоровья, то, разумеется, это будет ориентировочное время, нужное для того, чтобы человек вылечился», – сказал Истомин.

По его словам, если отсрочка связана с уходом за больным членом семьи, обычно она предоставляется на шесть месяцев. После чего военнообязанный должен снова прийти в ТЦК для сверки данных.

Также Истомин объяснил, на какой срок отсрочка от мобилизации предоставляется студентам.

«Студенты очной формы получают отсрочку до завершения учебы, но часто до окончания учебного года, ведь может случиться так, что кого-то отчислят», – резюмировал он.

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