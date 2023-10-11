Киевский апелляционный суд оставил под стражей нардепа Нестора Шуфрича

Нестор Шуфрич будет находиться в СИЗО до 15 ноября.

Фото: espreso.tv

В среду, 11 октября, Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу на меру пресечения нардепу от запрещенной партии «ОПЗЖ» Нестору Шуфричу и оставил подозреваемого под стражей. Об этом сообщило «Суспільне».

Политик будет находиться в СИЗО до 15 ноября.

Так, суд оставил в силе определение Печерского районного суда Киева, согласно которому депутата отправили под стражу до 15 ноября.

Ранее мы писали, Нестору Шуфричу по материалам СБУ объявили о подозрении в государственной измене.

Как свидетельствуют материалы расследования, пишут в СБУ, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента фсб, задача которого – координация российской агентуры в Украине.

«Сивкович сбежал в москву в 2014 году и создал «кротоферму» для подрывной деятельности против нашего государства. Именно он курировал бывшего начальника Управления СБУ в АРК Крым Олега Кулинича, подозреваемого в государственной измене и которого задерживал лично Глава Службы безопасности Василий Малюк.

Одной из основных задач Шуфрича была подрывная деятельность в информационной сфере. Он систематически распространял нарративы кремля о том, что украинское государство – якобы искусственное образование, что у Украины и россии единственная история и что украинцы и россияне – якобы «один народ». Таким образом, Шуфрич пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе», - рассказали в СБУ.

Напомним, суд в Киеве взял под арест нардепа Шуфрича без возможности внесения залога.

Позже Рада сняла Нестора Шуфрича с должности председателя Комитета по вопросам свободы слова.

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