Речь идет об импорте как свекольного, так и тростникового сахара.

Венгрия отменила запрет на импорт украинского сахара, введенный в сентябре. Соответствующее решение вступило в силу 10 октября, сообщает Agroinform.hu.

Речь идет об импорте как свекольного, так и тростникового сахара.

Кроме того, венгерские власти сняли запрет на ввоз химически чистой сахарозы в твердом состоянии.

В настоящее время украинская сторона сможет свободно ввозить сахар на территорию Венгрии.

Напомним, что Болгария на 2 месяца запретила импорт подсолнечника из Украины.

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