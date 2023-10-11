Йдеться про імпорт як бурякового, так і тростинного цукру.

Угорщина скасувала заборону на імпорт українського цукру, запроваджену у вересні. Відповідне рішення набуло чинності 10 жовтня, повідомляє портал Agroinform.hu.

Йдеться про імпорт як бурякового, так і тростинного цукру.

Крім того, угорська влада зняла заборону на ввезення хімічно чистої сахарози у твердому стані.

Зазначається, що тепер українська сторона зможе вільно ввозити цукор на територію Угорщини.

Нагадаємо, що Болгарія на 2 місяці заборонила імпорт соняшнику з України.

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