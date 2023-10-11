Пенсіонер знову пішов на роботу: чи буде він отримувати виплати за вислугу років

У разі працевлаштування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється та поновлюється з дня, що слідує за днем звільнення з роботи.

В Пенсійному фонді України роз’яснили, чи буде продовжувати отримувати пенсію за вислугу років особа, яка знову працевлаштувалася.

Так, закон визначає обов’язок пенсіонера повідомляти про факт свого працевлаштування або звільнення з роботи (стаття 16 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»), оскільки право на виплату пенсії/визначення її розміру в багатьох випадках пов’язано зі статусом пенсіонера – «працюючий / непрацюючий».

Зокрема, пенсія за вислугу років призначається при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію. У разі працевлаштування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється та поновлюється з дня, що слідує за днем звільнення з роботи.

Наприклад, особа працювала вчителем і отримувала пенсію за вислугу років, а потім почала працювати асистентом вчителя в загальноосвітньому навчальному закладі. Нова посада не дає право на призначення пенсії за вислугу років. Відтак, в період роботи на зазначеній посаді призначена пенсія за вислугу років виплачується.

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