Пенсионер снова пошел на работу: будет ли он получать выплаты за выслугу лет

В случае трудоустройства после назначения пенсии за выслугу лет на работу, дающую право на этот вид пенсии, выплата пенсии прекращается и возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с работы.

В Пенсионном фонде Украины разъяснили, будет ли продолжать получать пенсию за выслугу лет вновь трудоустроившееся лицо.

Так, закон определяет обязанность пенсионера сообщать о факте своего трудоустройства или увольнения с работы (статья 16 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»), поскольку право на выплату пенсии/определение ее размера во многих случаях связано со статусом пенсионера – «работающий/неработающий».

В частности, пенсия за выслугу лет назначается при оставлении работы, дающей право на эту пенсию. В случае трудоустройства после назначения пенсии за выслугу лет на работу, дающую право на этот вид пенсии, выплата пенсии прекращается и возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с работы.

Например, лицо работало учителем и получало пенсию за выслугу лет, а затем начало работать ассистентом учителя в общеобразовательном учебном заведении. Новая должность не дает право на назначение пенсии за выслугу лет. Следовательно, в период работы в указанной должности назначенная пенсия за выслугу лет выплачивается.

Раньше мы писали, кто из военных может выйти на пенсию по выслуге лет и когда.

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