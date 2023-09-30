Болгарія на 2 місяці заборонила імпорт соняшнику з України

Уряд країни заборонив до кінця листопада поточного року ввіз українського соняшнику.

Уряд Болгарії заборонив до кінця листопада поточного року ввіз соняшнику з України. Про це повідомляє пресцентр Міністерства сільського господарства і землеробства Болгарії.

Як зазначається, відбулася онлайн-зустріч міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського з його болгарським колегою Кирилом Ватєвим.

Ватєв повідомив про підписаний Меморандум між урядом Болгарії та Ініціативним комітетом фермерів, який передбачає заборону на імпорт соняшника з України до кінця листопада.

За його словами, після цього періоду діятиме режим ліцензування експорту соняшнику, пшениці, кукурудзи та ріпаку, відповідно до узгодженого плану між Україною та Європейською Комісією.

Раніше ми писали, що Польща зараз не планує скасовувати ембарго на українські товари.

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