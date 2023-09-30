Народна депутатка написала заяву в поліцію на Олексія Арестовича, останній відреагував на скандал

За словами Арестовича, його слова перекрутили.

Джерело фото: radiosvoboda.org

Народна депутатка Інна Совсун заявила, що написала заяву в поліцію на ексрадника Офісу Президента і блогера Олексія Арестовича після його висловів на відео семінару.

Совсун каже, що написала заяву за статтею 300 Кримінального кодексу (стаття 300 ККУ Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію).

Цьому передувало відео з уривками з двох платних семінарів школи Арестовича «Апейрон», які опублікували журналісти на своєму YouTube-каналі «Палає».

Арестович у коментарі «ВВС» назвав матеріал програми «Палає» «спрямованою атакою на репутацію».

За його словами, будь-який незалежний оцінювач відео може переконатися, що ці уривки вирізані і вирвані з контексту.

Він також заявив, що звинувачення в його адресу матимуть «певні юридичні наслідки» для авторок відео.

Також ми повідомляли, що на Олексія Арестовича подали заяву в СБУ.

А Арестович зобов'язав ДБР розпочати розслідування щодо нардепа Наталії Піпи, яка викликала поліцію хлопцю, який співав пісні Цоя.

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