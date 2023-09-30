Румунія підозрює порушення свого повітряного простору під час атаки рф на південь України

Тривогу оголошували для мешканців повітів Тульча і Галац, що розташовані поруч з українськими містами Ізмаїл та Рені.

Румунія перевіряє можливе порушення свого повітряного простору під час атаки рф на дунайські порти України в ніч на суботу, 29 вересня, повідомляє Digi24.

Міноборони країни зазначає, що під час чергової російської атаки на українські порти на Дунаї було оголошено повітряну тривогу для мешканців повітів Тульча і Галац, що розташовані поруч з українськими містами Ізмаїл та Рені.

"Радіолокаційні системи спостереження румунської армії зафіксували ймовірний несанкціонований вхід у повітряний простір країни, сигнал зафіксували на шляху до міста Галац", - йдеться у повідомленні.

Мешканці району кажуть, що бачили, ніби щось падало з неба, а потім чули винищувачі на низькій висоті.

Служби, які проводять пошуки у цьому районі, поки нічого не знайшли.

Раніше ми писали, що на тлі російських обстрілів Румунія перекидає до кордону з Україною ППО.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.