Що святкують 30 вересня: традиції, прикмети, заборони

В Україні відзначають День усиновлення і День бібліотек.

У суботу, 30 вересня, в Україні і світі відзначають кілька свят. Так, сьогодні в нашій країні святкують День усиновлення. Свято було створено 2008 року з метою акцентувати увагу на важливості виховання дітей в сім'ї, підтримати усиновлення. Цього дня вшановують батьків, які виявили бажання всиновити дитину.

Також сьогодні Всеукраїнський день бібліотек. Бібліотеки — одне з найдавніших культурних надбань людства і їхня суть залишається незмінною протягом всієї історії. На території сучасної України бібліотеки почали створювати за часів Київської Русі — в IX-XI століттях.

А ще 30 вересня Міжнародний день перекладача. Щорічно на честь святого Єроніма, який вважається покровителем перекладу та здійснив переклад Біблії з івриту на латину, святкують свято перекладачів. І

Крім цього, сьогодні Міжнародний день подкастів та Міжнародний день мережива.

У Молдові відзначають День бабусі, у Казахстані - День працівників органів юстиції, а у Польщі - День хлопчиків.

Віряни вшановують пам'ять святителя Михаїла.

Що не можна робити цього дня:

Якщо погана погода краще триматися подалі від вулиці, залишатися вдома.

Не варто розпивати алкогольні напої.

Не можна сваритися, лаятися, лихословити.

Серед наших предків існувало кілька прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: випав сніг — зима настане ще нескоро;

журавлі вже відлетіли — чекайте на ранню і холодну зиму;

білка вже повністю полиняла — зима буде теплою;

випав сухий сніг — майбутнє літо буде врожайним;

вранці мороз на вікнах — до приходу гостей.

За народними віруваннями в цей період в лісі блукають лісовики, вони лякають тварин, виривають з корінням дерева і кущі. Тому блукати лісами не рекомендувалося, навіть якщо дуже потрібно. Щоб не захворіти взимку, цього дня палили в стодолі стару солому з матрасів, а їх набивали свіжою.

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