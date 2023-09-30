Чарльз Браун офіційно вступив на посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів армії США, замінивши Марка Міллі

Церемонія відставки з цієї посади генерала Марка Міллі та передачі їм повноважень Брауну відбулася за участю президента Джо Байдена та міністра оборони Ллойда Остіна.

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Генерал Чарльз Браун офіційно обійняв посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США, повідомляє Голос Америки.

Церемонія передання повноважень новому голові Об’єднаного комітету начальників штабів відбулась на військовій базі Майєр Хендерсон Холл під Вашингтоном.

У супроводі оркестру на марші Марк Міллі передав командування головнокомандувачу ВПС генералу Чарльзу Брауну. На церемонії були присутні президент США Джо Байден і голова Пентагону Ллойд Остін.

Під час першого виступу Браун заявив, що його метою буде стримування агресії та "ведення бою там, де він буде потрібен".

Генерал також наголосив на необхідності модернізації армії США з урахуванням нових підходів.

Зазначимо, що з 2018 до 2020 року Браун командував ВПС США на Тихому океані. До цього він був заступником голови Центрального командування американських ЗС, до зони оперативної відповідальності якого входив Близький Схід. З 2014 до 2015 року Браун відповідав за ядерне стримування у ВПС США в Європі.

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