Вірменія подала позов проти Азербайджану до Міжнародного суду ООН

Вірменія звинувачує Баку в утиску прав вірмен у Нагірному Карабаху.

Вірменія позивається до Міжнародного суду ООН проти Азербайджану, звинувачуючи Баку в утиску прав вірмен у Нагірному Карабаху. Про це йдеться у повідомлення суду.

Вірменія в позові просить Міжнародний суд ООН про тимчасові заходи, які Азербайджан зобов’язаний виконати через, як стверджує Єреван, дискримінацію вірменського населення Карабаху.

Серед іншого, від Баку вимагають вивести весь військовий і правоохоронний персонал з усіх цивільних установ у Нагірному Карабаху, сприяти доступу місії ООН та Червоного Хреста до регіону та забезпечити комунальні послуги.

Також Вірменія хоче, аби Азербайджан зобов’язали "утримуватися від каральних дій проти нинішніх або колишніх політичних представників або військовослужбовців Нагірного Карабаху", не руйнувати будь-якого пам’ятника геноциду вірмен 1915 року, та визнати документи, які видавала влада невизнаного Нагірного Карабаху.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан почав "антитерористичні заходи" в Нагірному Карабасі.

Азербайджан вимагав від Вірменії виведення військ з Карабаху.

У Єревані люди вийшли на протест. Натовп почав штурмувати будівлю уряду.

20 вересня так звана "влада" Карабаху оголосила про домовленість з Азербайджаном про повне припинення бойових дій і виведення своїх військ.

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