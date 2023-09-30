Укрзалізниця попередила про затримку потягів через нічну атаку дронів

Укрзалізниця попередила про затримку деяких потягів у зв'язку з нічною атакою російськими безпілотниками по території України.
Внаслідок нічних обстрілів затримується низка поїздів:
- 351/352 Київ-Пас. - Кишинеу +3:00
- 77/78 Одеса - Ковель +2:44
- 53/54 Перемишль - Київ-Пас. +1:57
- 109/110 Херсон - Львів +1:26
- 257/258 Чернігів - Івано-Франківськ +1:10
- 259/260 Суми - Івано-Франківськ +1:10
- 59/60 Чоп - Київ-Пас. +0:45
- 357/358 Ворохта - Київ-Пас. +0:45
- 105/106 Одеса - Київ-Пас. +0:41
Як зазначили у компанії, наразі рух усіма дільницями відкрито, всі поїзди прямують власним маршрутом під чітким контролем.
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