Укрзалізниця попередила про затримку потягів через нічну атаку дронів

Як зазначили у компанії, наразі рух усіма дільницями відкрито, всі поїзди прямують власним маршрутом під чітким контролем.

Укрзалізниця попередила про затримку деяких потягів у зв'язку з нічною атакою російськими безпілотниками по території України.

Внаслідок нічних обстрілів затримується низка поїздів:

351/352 Київ-Пас. - Кишинеу +3:00

77/78 Одеса - Ковель +2:44

53/54 Перемишль - Київ-Пас. +1:57

109/110 Херсон - Львів +1:26

257/258 Чернігів - Івано-Франківськ +1:10

259/260 Суми - Івано-Франківськ +1:10

59/60 Чоп - Київ-Пас. +0:45

357/358 Ворохта - Київ-Пас. +0:45

105/106 Одеса - Київ-Пас. +0:41

Як зазначили у компанії, наразі рух усіма дільницями відкрито, всі поїзди прямують власним маршрутом під чітким контролем.

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