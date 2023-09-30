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  1. В Україні

У США заарештували підозрюваного у вбивстві 1996 року репера Тупака Шакура

08:49, 30 вересня 2023
Затриманий – 60-річний наркоторговець Дуейн Дейвіс.
У США заарештували підозрюваного у вбивстві 1996 року репера Тупака Шакура
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Поліція Лас-Вегаса здійснила арешт у межах розслідування вбивства репера Тупака Шакура, яке сталося 1996 року. Про це повідомляє Associated Press.

Затриманий – 60-річний наркоторговець Дуейн Дейвіс, відомий також як Кіф Ді. Йому вже висунуто звинувачення у вбивстві. Видання зазначає, що близько двох місяців тому поліція обшукувала будинок дружини Дейвіса.

Тупак Шакур – один із найвпливовіших реп-виконавців в історії, чия творчість вплинула на розвиток і популяризацію гіп-гопу.

Він загинув у вересні 1996 року у віці 25 років. Автомобіль, у якому перебував музикант, був обстріляний із іншої машини. Співак отримав багато поранень і через шість днів помер у лікарні.

Досі в межах розслідування вбивства Тупака Шакура арештів не було. Дейвіс фігурував у справі як свідок. У 2018 році він стверджував, що перебував в автомобілі, з якого пролунали постріли, але заявляв, що стріляв його племінник Орландо Андерсон, з яким у Тупака був конфлікт. Андерсона вбили в 1998 році, до цього він категорично заперечував причетність до смерті Шакура.

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