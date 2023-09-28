Польща зараз не планує скасовувати ембарго на українські товари, — уряд

Речник уряду Польщі зазначив, що країна готова вести перемовини з Україною, але «на даний момент ситуація така, що ембарго зберігається».

Польща не має наміру скасовувати ембарго на українські агротовари, навіть якщо Україна відкличе свою скаргу із Світової організації торгівлі. Про це заявив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер в ефірі радіо ZET, реагуючи на заяву заступника міністра економіки України Тараса Качки про те, що Україна відкличе скаргу із СОТ, якщо Польща, Словаччина й Угорщина гарантуватимуть незастосування односторонніх кроків з обмеження імпорту української агропродукції на ринки цих країн.

«Ембарго буде зберігатися до тих пір, поки ми не дійдемо висновку, що воно (українське збіжжя – ред.) не вплине негативно на наш аграрний ринок, що навряд чи станеться найближчим часом», - заявив Мюллер.

Він зазначив, що Польща готова вести перемовини з Україною, але «на даний момент ситуація така, що ембарго зберігається».

Водночас він підкреслив, що відкликання Україною скарги із СОТ «було б хорошим жестом, який показав би, що Україна хоче партнерських переговорів, а не розмов у процедурному порядку».

На запитання, чи Польща не прийме пропозицію української сторони, Мюллер повідомив, що для Варшави вона є «неприйнятною».

«Насправді Україна хоче, щоб ці товари ввозилися на підставі ліцензій, але без визначення зрозумілих лімітів. Це знову могло б дестабілізувати наш ринок», - констатував речник уряду РП.

Як відомо, напередодні міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус закликав українського колегу Миколу Сольського відкликати скаргу зі Світової організації торгівлі у справі експорту українського збіжжя, що створить сприятливий клімат для подальших переговорів щодо врегулювання кризової ситуації. Телус зазначив, що Варшава розгляне пропозицію Києва щодо ліцензування українських агротоварів, які потраплятимуть на польський ринок, де б останнє слово було за Варшавою. Він зауважив, що ця пропозиція є «хорошою», але потрібно напрацювати відповідні регуляції в Польщі.

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