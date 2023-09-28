На Київщині директор КП погорів на хабарі за видачу дозвільних документів

Посадовець отримав гроші від забудовника за «погодження технічних умов».

Фото: kobl.gp.gov.ua

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора комунального підприємства однієї з селищних рад Київської області за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди. Про це повідомив офіційний сайт Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, обвинувачений висунув забудовнику вимогу надати йому 98 тисяч гривень. За цю суму він обіцяв погодити технічні умови на облаштування підземних комунікацій для будівництва багатоквартирного житлового будинку. У разі несплати зазначеної суми службовець обіцяв відмовити у видачі зазначеної документації, що унеможливило б процес будівництва.

Чоловіка затримано під час одержання неправомірної вигоди.

Раніше ми писали, що Служба безпеки України заблокувала схему вимагання хабарів за можливість вступу до профільного вишу, яка була налагоджена керівниками Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

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