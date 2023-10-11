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  1. В Україні

Київський апеляційний суд залишив під вартою нардепа Нестора Шуфрича

16:02, 11 жовтня 2023
Нестор Шуфрич перебуватиме у СІЗО до 15 листопада.
Київський апеляційний суд залишив під вартою нардепа Нестора Шуфрича
Фото: espreso.tv
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У середу, 11 жовтня, Київський апеляційний суд розглянув скаргу на запобіжний захід нардепу від забороненої партії «ОПЗЖ» Нестору Шуфричу й залишив підозрюваного під вартою. Про це повідомило «Суспільне».

Так, суд залишив в силі ухвалу Печерського районного суду Києва, згідно з якою депутата відправили під варту до 15 листопада.

Раніше ми писали, Нестору Шуфричу за матеріалами СБУ оголосили про підозру у державній зраді. 

Як свідчать матеріали розслідування, пишуть у СБУ, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента фсб, завдання якого - координація російської агентури в Україні.

«Сівкович втік до москви у 2014 році і створив «кротоферму» для підривної діяльності проти нашої держави. Саме він курував колишнього начальника Управління СБУ в АРК Крим Олега Кулініча, якого підозрюють у державній зраді і якого затримував особисто Голова Служби безпеки Василь Малюк.

Одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи кремля про те, що українська держава – нібито штучне утворення, що в України та росії єдина історія і що українці та росіяни - нібито «один народ». Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві», - розповіли у СБУ.

Нагадаємо, суд у Києві взяв під арешт нардепа Шуфрича без можливості внесення застави.

Згодом Рада зняла Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова

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