Полицейская составила протокол на водителя по ст. 130 под влиянием коллеги, но суд признал их действия провокацией

Патрульные искали у водителя запрещенные предметы, затем обвинили водителя в злоупотреблении алкоголем, а когда это не удалось, сообщили ему, что он наркоман.

Интересное дело об административном правонарушении по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения), Кодекса об административных правонарушениях рассмотрел один из районных судов города Днепр.

Как отмечено в материалах дела, в городе Днепр 18 июня 2023 года в 00:01, то есть в начале действия комендантского часа, патрульные полицейские остановили Hyundai Getz, который передвигался без включенного ближнего света фар.

По мнению полицейских, водитель – Юрий Ш., управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения и отказался от прохождения осмотра на выявление состояния наркотического опьянения.

Впрочем, при рассмотрении протокола в судебном заседании выяснились интересные подробности.

Так, Юрий Ш. рассказал, что полицейские 18 июня не только остановили его автомобиль, но и провели обыск его автомобиля и личных вещей. При этом полицейские пытались найти у водителя запрещенные предметы, а когда ничего запрещенного не обнаружили, выразили сожаление, что у Юрия Ш. не было запрещенных предметов и веществ.

После этого патрульные предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Юрий Ш. согласился пройти соответствующее освидетельствование с помощью прибора Drager, впрочем не обнаружившего употребление водителем алкоголя.

Однако полицейские решили не останавливаться и заявили Юрию Ш, что, по их мнению, он употребляет наркотические вещества, после чего предложили пройти освидетельствование уже на состояние наркотического опьянения в медицинском учреждении.

Юрий Ш. сообщил полицейским, что они занимаются провокацией и выразил опасение, что в больнице полицейские смогут обеспечить «нужный» им результат медицинского освидетельствования.

После этого полицейские составили в отношении Юрия Ш. протокол по ст. 130, отметив, что он отказался от медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения.

Изучив материалы дела и видеозаписи с нагрудных полицейских камер, суд отметил, что Юрий Ш. действительно допустил административное правонарушение – двигался без включенного ближнего света фар. Впрочем, водитель свою вину не оспаривал и предоставил полицейским водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства для оформления соответствующего постановления об административном правонарушении.

Однако полицейские начали обвинять водителя в употреблении алкоголя, а затем провели обыск автомобиля Юрия Ш., который, по определению суда, никак не походил на «поверхностную проверку» автомобиля. После обыска один из полицейских на камеру отметил, что ему жаль, что у водителя "ничего запрещенного не нашли".

А после того, как не удалось составить в отношении Юрия Ш. протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, полицейские сообщили водителю Hyundai, что у него есть признаки наркотического опьянения.

Юрий Ш. сначала согласился поехать с полицейскими в медицинское учреждение для соответствующего осмотра, однако сообщил, что ему необходимо перепарковать автомобиль, на что получил согласие патрульного.

Однако в дальнейшем Юрий Ш. все же решил поинтересоваться, какие у патрульных есть основания полагать, что он употреблял наркотики. Тогда полицейский сообщил водителю, что Юрий Ш. слишком эмоционально себя ведет.

Также на видеозаписи зафиксировано, как Юрий Ш. отказывается от прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения, после чего в отношении него был составлен соответствующий протокол по ст. 130.

Разбираясь в указанном деле, суд указал, что запись с нагрудной камеры полицейского не является цельной, поскольку в записи есть перерывы.

Также суд отметил, что поведение Юрия Ш. изменилось после того, как после обыска патрульные сообщили ему, что сожалеют, что у него «не нашли ничего из запрещенных вещей».

Кроме того, суд обратил внимание, что даже после того, как полицейские якобы обнаружили у водителя состояние наркотического опьянения, они разрешили ему сесть за руль автомобиля.

Действия работников полиции суд в целом расценил как «желание в любом случае привлечь Юрия Ш. к ответственности при отсутствии для этого законных оснований». Соответствующие материалы дела об административном правонарушении, по заключению суда, не содержат каких-либо признаков пребывания Юрия Ш. в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

"Изучив видеозаписи с нагрудных камер работников полиции, их поведение и обстановку, которая сложилась на месте происшествия, суд приходит к выводу, что в их действиях была провокация на совершение административного правонарушения", - указал суд.

Отдельно суд указал, что женщина-полицейский, которая и составляла протокол относительно Юрия Ш., не только не «установила и не убедилась», что он действительно управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения, но и фактически «следовала указанию» другого полицейского и просто «составила протокол с его слов».

В итоге Ленинский районный суд города Днепропетровска закрыл производство в деле по ч. 1 ст. 130 КоАП в связи с отсутствием в действиях Юрия Ш. состава административного правонарушения.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» неоднократно сообщала о фактах составления полицейскими протоколов по ст. 130 КоАП в отношении водителей, нарушивших комендантский час.

Автор: Вячеслав Хрипун

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