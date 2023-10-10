Як добровольці ДФТГ та патрульні поліцейські придумали громадянину протокол за ст. 130 та що вирішив суд

Суд зазначив, що поліцейські разом з представниками ДФТГ сфальсифікували протокол за ст. 130.

Броварському міськрайонному суду Київської області нещодавно довелося розглянути непросту справу щодо притягнення до відповідальності місцевого мешканця за ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Як зазначено у матеріалах справи про адміністративне правопорушення, 29 травня 2023 року у 2:00 (тобто під час дії комендантської години) мешканець селища Богданівка Євгеній Х. керував автомобілем Skoda Octavia у стані алкогольного сп’яніння.

Втім, за даними патрульної поліції, від огляду на стан сп’яніння Євгеній Х. відмовився, внаслідок чого на водія був складений протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Вже під час судового розгляду, Євгеній Х. фактично звинуватив поліцейських у фальсифікації протоколу про адміністративне правопорушення.

Він зазначив, що близько опівночі разом зі знайомими знаходився біля домоволодіння одного з них та чекав на таксі, щоб поїхати в сусіднє смт. Велика Димерка.

Коли таксі вже було викликане, на вулиці раптом з’явився автомобіль Добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ), який під’їхав до громадян.

З автомобіля вийшли чоловіки у військовій формі, які почали розпитувати, чому Євгеній Х. та його знайомі знаходяться на вулиці та попросили надати їм документи, що посвідчують особу.

Євгеній Х. повідомив, що разом з іншими громадянами займається ремонтом автомобілів у домоволодінні одного з них.

Під час розмови, один з представників ДФТГ побачив, що біля двору стоїть автомобіль Skoda Octavia. Євгеній Х. повідомив, що автомобіль належить іншій особі, яка пригнала автомобіль для ремонту двигуна. Оскільки на території подвір’я та у гаражі було відсутнє вільне місце, тому автомобіль тимчасово був розміщений на вулиці біля будинку.

Втім, добровольцю ДФТГ відповідь чоловіка здалася непереконливою, відтак він викликав патрульну поліцію та одночасно повідомив, що може бути складений протокол за порушення комендантської години.

Наряд поліції довелося чекати доволі довго. Коли ж патруль нарешті прибув у Богданівку, один з представників ДФТГ близько десяти хвилин особисто спілкувався з патрульними, після чого один з поліцейських почав вимагати від Євгенія Х. надати йому документи на автомобіль Skoda, а також посвідчення водія.

Євгеній Х. повідомив, що він не є власником автомобіля, не керував їм та не був зупинений патрульними. Відтак, відсутні підстави для виконання вимоги представника поліції про надання посвідчення водія.

Втім, Євгеній Х. все ж надав поліцейському свідоцтво про реєстрацію Skoda, зазначивши, що відповідне свідоцтво йому залишив власник для підбору запчастин (для їх придбання та заміни у двигуні) за допомогою VIN-коду.

Після чергової вимоги поліцейського, Євгеній Х. все ж надав поліцейському свій паспорт громадянина України.

Зразу після цього поліцейський склав на Євгенія Х. протокол про адміністративне правопорушення за ст. 130 КУпАП, оскільки «свідки» повідомили йому, що Євгеній Х. керував автомобілем Skoda у стані алкогольного сп’яніння. Відповідними свідками стали представники ДФТГ. Також у протоколі поліцейський зазначив, що Євгеній Х. відмовився від огляду на стан сп’яніння на місці події.

Тоді Євгеній Х. зазначив, що це не правда, алкогольних напоїв він не вживав та попросив поліцейського надати йому відповідний відеозапис правопорушення. Однак поліцейський відмовив у цьому проханні, повідомивши, що відеодокази правопорушення надасть суду. Також поліцейський проігнорував вимогу Євгенія Х. доставити його у найближчий заклад охорони здоров’я для медичного огляду на стан сп’яніння.

У підсумку, Євгеній Х. відмовився підписати протокол про адміністративне правопорушення, ще раз повідомивши, що він не керував автомобілем Skoda.

Для того, щоб розглянути справу, Броварському міськрайонному суду знадобилося три судових засідання. В судовому засіданні була допитана низка осіб, зокрема й власник автомобіля Skoda. Чоловік повідомив суду, що Skoda вже 28 травня взагалі не могла їздити, оскільки в той день була на буксирі іншого авто притягнута до селища Богданівка з смт. Велика Димерка.

У свою чергу, представники ДФТГ та поліцейський, що безпосередньо складав протокол за ст. 130, в суд не з’явилися.

Як зазначив у своєму рішенні суд, в матеріалах справи про адміністративне правопорушення чомусь взагалі відсутні відеозаписи з нагрудних камер патрульних або запис з реєстратора поліцейського автомобіля, які б зафіксували протиправні дії Євгенія Х.

А з відеозаписів, що все ж були надані поліцією суду, вбачається, що вони не є повними, відео є нарізаним окремими частинами, до того ж містить момент, коли Євгеній Х. намагається з’ясувати, чому він має надавати поліцейському посвідчення водія, адже він не керував автомобілем, однак не отримує належної відповіді.

Таким чином, як зазначив суд, не можливо встановити навіть факт керування Євгенієм Х. автомобілем Skoda.

Також суд дійшов висновку, що патрульні порушили вимоги відомчих інструкцій, оскільки на надали Євгенію Х. можливості пройти огляд на стан сп’яніння у профільному медичному закладі.

«Є підстави вважати, що даний протокол є сфабрикованим і не відповідає дійсності», - прямо вказано у рішенні суду.

У підсумку, Броварський міськрайонний суд Київської області постановив закрити справу за ст. 130 у зв`язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» вже повідомляла, що внаслідок законодавчої неврегульованості питання притягнення до відповідальності за порушення комендантської години, поліцейські нерідко складають на громадян та водіїв протоколи за різними статтями КУпАП, нерідко фактично вигадуючи обставини правопорушення. Найбільш популярні з них – ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону, військовослужбовця), ст. 173 (дрібне хуліганство, що порушує спокій громадян) та, власне, ст. 130 КУпАП.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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