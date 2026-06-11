Кабмін має щокварталу звітувати Раді про переговори щодо вступу до ЄС: ВРУ підтримала постанову

Парламент підтримав постанову про парламентський супровід переговорів щодо членства України в Євросоюзі, який передбачає щоквартальне звітування Кабміну перед Верховною Радою про перебіг переговорного процесу та виконання програми адаптації українського законодавства до права ЄС.

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Верховна Рада ухвалила Постанову 15297 про парламентську підтримку переговорного процесу щодо набуття Україною членства в Європейському Союзі.

За проголосували 259 народних депутатів.

Постанова передбачає, що Кабінет Міністрів України спільно з комітетами Верховної Ради забезпечуватиме скоординоване опрацювання законопроєктів, необхідних для адаптації українського законодавства до права Європейського Союзу та виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції. Також документом пропонується запровадити інформування керівництва Верховної Ради України та керівництва Апарату Верховної Ради про результати консультацій з інституціями ЄС щодо підготовки відповідних законодавчих ініціатив.

Крім того, проєкт визначає порядок інформування парламенту у випадках проведення консультацій з інституціями Європейського Союзу щодо законопроєктів, які вже перебувають на розгляді Верховної Ради. Зокрема, Уряд має повідомляти про результати таких консультацій керівництво Верховної Ради, керівництво її Апарату, профільний комітет, відповідальний за підготовку законопроєкту, а також комітет, до компетенції якого належить оцінка відповідності законодавчих ініціатив міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

У разі проведення консультацій щодо редакції законопроєкту, підготовленої до другого читання, Кабінет Міністрів повинен залучати до цього процесу головний парламентський комітет, який супроводжує відповідний законопроєкт.

Також документом передбачається, що після ухвалення Постанови Уряд щоквартально звітуватиме перед Верховною Радою про стан виконання Національної програми адаптації законодавства України до права ЄС. Крім цього, Кабінет Міністрів має погоджувати з уповноваженим представником Верховної Ради проєкти змін до цієї програми.

Постанова встановлює обов’язок Уряду щокварталу інформувати парламент про перебіг переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу та надавати відповідну інформацію під час координаційних зустрічей з керівництвом Верховної Ради і членами Погоджувальної ради депутатських фракцій та груп.

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