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Кабмин должен ежеквартально отчитываться Раде о переговорах по вступлению в ЕС: ВРУ поддержала постановление

15:05, 11 июня 2026
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Парламент поддержал постановление о парламентском сопровождении переговоров о членстве Украины в Евросоюзе, которое предусматривает ежеквартальную отчетность Кабмина перед Верховной Радой о ходе переговорного процесса и выполнении программы адаптации украинского законодательства к праву ЕС.
Кабмин должен ежеквартально отчитываться Раде о переговорах по вступлению в ЕС: ВРУ поддержала постановление
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Верховная Рада приняла Постановление 15297 о парламентской поддержке переговорного процесса по получению Украиной членства в Европейском Союзе.

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За проголосовали 259 народных депутатов.

Постановление предусматривает, что Кабинет Министров Украины совместно с комитетами Верховной Рады будет обеспечивать скоординированную проработку законопроектов, необходимых для адаптации украинского законодательства к праву Европейского Союза и выполнения международно-правовых обязательств Украины в сфере европейской интеграции. Также документом предлагается ввести информирование руководства Верховной Рады Украины и руководства Аппарата Верховной Рады о результатах консультаций с институтами ЕС по вопросам подготовки соответствующих законодательных инициатив.

Кроме того, проект определяет порядок информирования парламента в случаях проведения консультаций с институтами Европейского Союза относительно законопроектов, которые уже находятся на рассмотрении Верховной Рады. В частности, Правительство должно сообщать о результатах таких консультаций руководству Верховной Рады, руководству ее Аппарата, профильному комитету, ответственному за подготовку законопроекта, а также комитету, к компетенции которого относится оценка соответствия законодательных инициатив международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции.

В случае проведения консультаций относительно редакции законопроекта, подготовленной ко второму чтению, Кабинет Министров должен привлекать к этому процессу главный парламентский комитет, сопровождающий соответствующий законопроект.

Также документом предусматривается, что после принятия Постановления Правительство будет ежеквартально отчитываться перед Верховной Радой о состоянии выполнения Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву ЕС. Кроме того, Кабинет Министров должен согласовывать с уполномоченным представителем Верховной Рады проекты изменений в эту программу.

Постановление устанавливает обязанность Правительства ежеквартально информировать парламент о ходе переговорного процесса относительно вступления Украины в Европейский Союз и предоставлять соответствующую информацию во время координационных встреч с руководством Верховной Рады и членами Согласительного совета депутатских фракций и групп.

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