Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
НАПК откроет публичный доступ к Реестр деклараций 10 декабря 2023 года

Реестр деклараций откроют для общественности 10 декабря с учетом мер безопасности.

Кирилл Буданов: Мир достаточно быстро приближается к глобальной войне

Я считаю, что все же мы достаточно быстро приближаемся к глобальной войне, – руководитель ГУР Кирилл Буданов

Адвокат выманил у клиента 10 тысяч долларов для якобы передачи судьям Верховного Суда, - ОГП

Разоблачен адвокат, обещавший клиенту за 10 тысяч долларов США решить вопрос в Кассационном административном суде Верховного Суда.

Участие ВККС в пленарном составе в проведении оценки судьи противоречит законодательству и невозможно, - научные выводы ведущих высших учебных заведений

Обнародованы научные выводы ведущих вузов, которыми установлено, что ВККС не может участвовать в проведении оценивания соответствия судьи занимаемой должности в пленарном составе.

Секретарь Совета судей Украины уволилась в отставку

Елена Журавская завершила карьеру судьи.

  1. В мире

В Германии сотрудник музея менял картины на подделки, а оригиналы продавал на аукционе

20:55, 11 октября 2023
Мужчина успел заменить копиями не менее четырех картин.
В Германии сотрудник музея менял картины на подделки, а оригиналы продавал на аукционе
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Мюнхене был арестован сотрудник музея за то, что он менял картины в заведении на подделки, а украденные оригиналы реализовывал на аукционе. Вырученные деньги он потратил на приобретение Rolls-Royce и дорогих наручных часов, передает odditycentral.com.

Отмечается, что за полотно «Сказку о принце-лягушке» немецкого символиста Франца фон Штука мужчина получил почти 50 тысяч евро. Всего он успел заменить копиями не менее четырех картин.

Подделки удалось заметить, когда штатный оценщик решил проверить картину с лягушкой. Он с удивлением обнаружил, что она не соответствует заявленным размерам. Таким образом обнаружились и остальные пропажи.

Судья приговорил экс-сотрудника к 21 месяцу заключения условно и обязал выплатить более 64 тысяч долларов. В своем решении судья указал, что принял во внимание признание мужчины и тот факт, что он проявил «искреннее раскаяние».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Станковська
    Галина Станковська
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України