В Германии сотрудник музея менял картины на подделки, а оригиналы продавал на аукционе

Мужчина успел заменить копиями не менее четырех картин.

В Мюнхене был арестован сотрудник музея за то, что он менял картины в заведении на подделки, а украденные оригиналы реализовывал на аукционе. Вырученные деньги он потратил на приобретение Rolls-Royce и дорогих наручных часов, передает odditycentral.com.

Отмечается, что за полотно «Сказку о принце-лягушке» немецкого символиста Франца фон Штука мужчина получил почти 50 тысяч евро. Всего он успел заменить копиями не менее четырех картин.

Подделки удалось заметить, когда штатный оценщик решил проверить картину с лягушкой. Он с удивлением обнаружил, что она не соответствует заявленным размерам. Таким образом обнаружились и остальные пропажи.

Судья приговорил экс-сотрудника к 21 месяцу заключения условно и обязал выплатить более 64 тысяч долларов. В своем решении судья указал, что принял во внимание признание мужчины и тот факт, что он проявил «искреннее раскаяние».

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