КОВА вводит регулярные проверки восстановления поврежденных объектов

Первые проверки стартуют уже на этой неделе.

Источник фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

В Киевской области создана комиссия, которая будет проверять работы на отстраиваемых объектах. Она будет фиксировать все проблемы и оперативно устранять их на местах. Первые проверки стартуют уже на этой неделе. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Были определены 56 объектов: многоэтажки, детсады, школы, укрытия. Восстановление происходит за счет Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

В состав комиссии входят представители профильных департаментов КОВА, правоохранительных органов, технадзора, Гоструда, наблюдательного совета, ДТЭКа и т.д. Приглашаются народные депутаты, представители СМИ, жители и общественность.

«Выезды будут регулярными – несколько раз в неделю. Составили предварительный график. О каждом выезде будем сообщать заранее. Проверки не для "галочки". Будет детальный разбор процесса, фиксация всех проблем, замечаний и нарушений при условии, что такие обнаружим. Для оперативного реагирования и устранения нарушений к проверке привлекаем все необходимые службы», – подчеркнул Кравченко.

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