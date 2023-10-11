Брітні Спірс постане перед судом: що накоїла співачка

Артистка керувала автомобілем без прав і страховки.

Фото: thesun.co.uk

Відома американська співачка Брітні Спірс порушила закон і тепер постане перед судом, передає Daily Mail.

Артистку, яка їхала за кермом автомобіля, зупинив дорожній патруль Каліфорнії. У ході перевірки документів виявилося, що у Спірс не було водійського посвідчення і страховки.

Поліцейські виписали зірці штраф у розмірі 1140 доларів, який вона має сплатити до 24 жовтня. Того ж дня Брітні повинна з’явитись у суд, де вона має надати дійсне водійське посвідчення та показати страховку.

Зазначається, що інцидент з виконавицею стався ще 10 вересня, але лише зараз про це стало відомо назагал.

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