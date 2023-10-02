Яка заробітна плата буде у працівників апаратів судів у 2024 році: відомі цифри

Середня заробітна плата в апаратах апеляційних судів – 21,1 тис. гривень, в місцевих судах – 17,5 тис. гривень.

Державна судова адміністрація назвала розмір заробітної плати, яку будуть отримувати у 2024 році працівники апаратів місцевих та апеляційних судів.

Як повідомив 27 вересня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань правової політики в. о. голови ДСА Максим Пампура, протягом 2024 року заплановано наступний середній розмір заробітних плат в апаратах судів на місяць:

апеляційні суди, місцеві адміністративні, господарські суди, ТУ ДСА – 21,1 тис. гривень

місцеві загальні суди – 17,5 тис. гривень

Як додав заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, зазначений розмір заробітної плати прораховано вже з урахуванням законопроекту № 8222, прийняття якого у другому читанні заплановано на грудень 2024 року. Даний законопроект, як відомо, передбачає зміну принципу формування заробітної плати державних службовців.

Нагадаємо, що з 1 січня 2024 року мінімальний розмір посадового окладу складатиме 7 100 гривень (зараз – 5 178 гривень).

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.