Вакантні посади в штаті держустанов та в апаратах судів необхідно скоротити – Мінфін

В Уряді та Міністерстві фінансів наполягають на фінансуванні лише працюючих службовців.

Вакантні посади в штатах державних установ та в апаратах судів доведеться скоротити.

Про це 17 жовтня на засіданні Робочої групи з питань забезпечення належного фінансування судової влади повідомила директор Департаменту видатків бюджету органів влади Міністерства фінансів Людмила Рожкова.

Представник Міністерства фінансів повідомила, що проектом державного бюджету на 2024 рік встановлене фінансове забезпечення тільки на фактичну чисельність працівників державних установ. Також передбачено, що протягом 2024 року можуть бути заповнені лише 10% поточних вакансій.

«Це рішення Уряду. Є доручення провести скорочення в державних органах виконавчої влади, але судовій владі теж буде необхідно переглянути штати. Якщо кілька років конкретні вакантні посади в судах не заповнюються, то вони і не потрібні. Тому фінансово буде забезпечена лише фактична чисельність працівників апаратів судів. Фінансувати потрібно фактично працюючих людей», - розповіла Людмила Рожкова.

Нагадаємо, що раніше в Міністерстві фінансів також повідомили, що поки що не знають, яка конкретно буде заробітна плата у працівників апаратів судів у 2024 році.

Автор В’ячеслав Хрипун

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