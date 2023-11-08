Судді Київського апеляційного суду продовжують перераховувати кошти на зміцнення Збройних Сил України

За період воєнного стану судді Київського апеляційного суду перерахувалина підтримку військових 81 708 687 гривень.

Суддівський корпус Київського апеляційного суду продовжує підтримувати Збройні Сили України, перераховуючи частину суддівської винагороди на підтримку української армії. Про це повідомляється на сайті судової установи.

Зазначається, що за період дії правового режиму воєнного стану судді Київського апеляційного суду перерахували на спеціальний рахунок, відкритий у Національному банку , на підтримку Збройних Сил 81 708 687 гривень.

«З метою підтримки наших захисників судді Київського апеляційного суду долучаються і до адресних запитів окремих бригад – купують або фінансують закупівлю необхідних військових приладів та споряджень. Віримо в Збройні Сили України і разом наближаємо нашу перемогу», — йдеться у повідомленні.

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