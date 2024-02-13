МОЗ і Укрпошта планують запустити проєкт доставки ліків

Поштовий оператор отримав ліцензію на торгівлю ліками.

Джерело фото: Уніан

Міністерство охорони здоров'я спільно з Укрпоштою планує запустити сервіс замовлення і доставки лікарських засобів. Державний поштовий оператор Укрпошта отримав ліцензію на торгівлю ліками. Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі єдиного телемарафону.

«Нещодавно Укрпошта отримала ліцензії від Держлікслужби як на оптову торгівлю, так і на відпуск ліків як поштовий оператор. У найближчому майбутньому ми запустимо проєкт, який, на наш погляд, значно спростить доступ до лікарських засобів», – сказав він.

За словами міністра охорони здоров'я, ліки можна буде замовити через інтернет або за телефоном.

Як ми писали, на Черкащині запрацювала мобільна аптека. Нагадаємо, що перші мобільні аптечні пункти запрацювали на Харківщині.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.