На Черкащині запрацювала мобільна аптека

Ще одна область долучилася до проєкту.

Джерело фото: facebook.com/moz.ukr

У Черкаській області запрацювала мобільна аптека. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я та зазначили, що це вже друга область, яка долучилася до проєкту.

Нагадаємо, що перші мобільні аптечні пункти запрацювали на Харківщині.

У МОЗ відмітили, що наразі на Черкащині затверджені 6 маршрутів, які охоплять 36 сіл і забезпечать доступ до лікарських засобів для близько 27,5 тисяч українців.

Також у Мінохорони здоров’я розповіли, що найближчим часом планується ліцензувати ще один мобільний аптечний пункт, що дозволить у 2-3 рази збільшити забезпечення ліками населення області.

Пацієнти будуть отримувати інформацію щодо прибуття мобільного аптечного пункту від сімейного лікаря та органів місцевої влади, з керівниками яких погоджено маршрути.

У мобільному аптечному пункті будуть відпускатися як безрецептурні, так і рецептурні ліки. Всі рецептурні препарати відпускатимуться за паперовими та електронними рецептами.

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