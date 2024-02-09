На Черкасщине заработала мобильная аптека

Еще одна область присоединилась к проекту.

Источник фото: facebook.com/moz.ukr

В Черкасской области заработала мобильная аптека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и отметили, что это уже вторая область, которая присоединилась к проекту.

Напомним, что первые мобильные аптечные пункты заработали на Харьковщине.

В Минздраве отметили, что в данный момент на Черкасщине утверждены 6 маршрутов, которые охватят 36 сел и обеспечат доступ к лекарственным средствам для около 27,5 тысяч украинцев.

Также в Минздраве рассказали, что в ближайшее время планируется лицензировать еще один мобильный аптечный пункт, что позволит в 2-3 раза увеличить снабжение лекарствами население области.

Пациенты будут получать информацию о прибытии мобильного аптечного пункта от семейного врача и органов местной власти, с руководителями которых согласованы маршруты.

В мобильном аптечном пункте будут отпускаться как безрецептурные, так и рецептурные лекарства. Все рецептурные препараты будут отпускаться по бумажным и электронным рецептам.

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