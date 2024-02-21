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  1. В Украине

Украинцы смогут приобрести лекарства через Укрпочту и с бесплатной доставкой

15:12, 21 февраля 2024
Пилотный проект начнет работу на деоккупированных и прифронтовых территориях: на Донеччине и в отдельных приграничных районах Сумщины.
Украинцы смогут приобрести лекарства через Укрпочту и с бесплатной доставкой
Источник фото: facebook.com/moz.ukr
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Теперь украинцы смогут приобрести лекарства через контакт-центр Укрпочты и с бесплатной доставкой. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Пилотный проект «Укрпочта. Аптека» начнет свою работу на деоккупированных и прифронтовых территориях: на Донеччине и в отдельных приграничных районах Сумщины. После успешного старта планируется расширение, и к проекту будут присоединены прифронтовые Харьковщину, Херсонщину, Николаевщину, Запорожье и т.д. В перспективе – все населенные пункты страны.

Как пояснили в Минздраве, можно будет заказать около 10 тысяч наименований лекарственных средств безрецептурной группы. Также здесь будут отпускаться лекарственные средства по программе «Доступные лекарства» (безвозмездные или с небольшой доплатой).

Такую инициативу в Минздраве объяснили политикой улучшения доступа к лекарствам украинцев, которые проживают в сельской местности и там, где усложнен доступ к аптечным сетям.

Оформить заказ можно будет по номеру 0 800 300 545. Для связи со специалистом нужно будет следовать подсказкам в голосовом меню.

Заказ упакуют и пришлют бесплатно по услуге «Укрпочта Экспресс». Отследить его можно будет на сайте, в мобильном приложении и через чат-бота в мессенджерах, а для проверки правильности комплектации заказа предусмотрен обзор при вручении посылки.

Ранее мы писали, что почтовый оператор получил лицензию на торговлю лекарствами.

Также мы рассказывали, на Черкасщине заработала мобильная аптека. Напомним, что первые мобильные аптечные пункты заработали на Харьковщине.

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