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  1. В Україні

Українці зможуть придбати ліки через Укрпошту і з безкоштовною доставкою

15:12, 21 лютого 2024
Пілотний проєкт розпочне роботу на деокупованих і прифронтових територіях: на Донеччині та в окремих прикордонних районах Сумщини.
Українці зможуть придбати ліки через Укрпошту і з безкоштовною доставкою
Джерело фото: facebook.com/moz.ukr
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Тепер українці зможуть придбати ліки через контакт-центр Укрпошти і з безкоштовною доставкою. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Пілотний проєкт «Укрпошта. Аптека» розпочне свою роботу на деокупованих і прифронтових територіях: на Донеччині та в окремих прикордонних районах Сумщини. Після успішного старту планується розширення, і до проєкту буде долучено прифронтові Харківщину, Херсонщину, Миколаївщину, Запоріжжя тощо. У перспективі — всі населені пункти країни.

Як пояснили у МОЗ, можна буде замовити майже 10 тисяч найменувань лікарських засобів безрецептурної групи. Також тут будуть відпускатися лікарські засоби за програмою «Доступні ліки» (безоплатні або з невеликою доплатою).

Таку ініціативу у МОЗ пояснили політикою покращення доступу до ліків українців, які мешкають у сільській місцевості та там, де ускладнений доступ до аптечних мереж.

Оформити замовлення можна буде по номеру 0 800 300 545. Для зв’язку з фахівцем потрібно буде слідувати підказкам у голосовому меню.

Замовлення спакують та надішлють безкоштовно за послугою «Укрпошта Експрес». Відстежити його можна буде на сайті, у мобільному застосунку та через чат-бота у месенджерах, а для перевірки правильності комплектації замовлення передбачено огляд при врученні посилки.

Раніше ми писали, що поштовий оператор отримав ліцензію на торгівлю ліками.

Також ми розповідали, на Черкащині запрацювала мобільна аптека. Нагадаємо, що перші мобільні аптечні пункти запрацювали на Харківщині.

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Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
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