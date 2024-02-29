Укрпошта розширює доставку ліків ще на п'ять областей з 1 березня

Доставка ліків через Укрпошту почне працювати ще у декількох областях.

Укрпошта доставлятиме з 1 березня ліки у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Також ліки доставлятимуть тепер всій Сумщині та Донеччині. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Як раніше ми розповідали, українці зможуть придбати ліки через контакт-центр Укрпошти і з безкоштовною доставкою.

Пілотний проєкт «Укрпошта. Аптека» розпочав свою роботу на деокупованих і прифронтових територіях: на Донеччині та в окремих прикордонних районах Сумщини.

Як пояснили у МОЗ, можна буде замовити майже 10 тисяч найменувань лікарських засобів безрецептурної групи. Також тут будуть відпускатися лікарські засоби за програмою «Доступні ліки» (безоплатні або з невеликою доплатою).

Таку ініціативу у МОЗ пояснили політикою покращення доступу до ліків українців, які мешкають у сільській місцевості та там, де ускладнений доступ до аптечних мереж.

Оформити замовлення можна буде по номеру 0 800 300 545. Для зв’язку з фахівцем потрібно буде слідувати підказкам у голосовому меню.

Замовлення спакують та надішлють безкоштовно за послугою «Укрпошта Експрес». Відстежити його можна буде на сайті, у мобільному застосунку та через чат-бота у месенджерах, а для перевірки правильності комплектації замовлення передбачено огляд при врученні посилки.

Раніше ми писали, що поштовий оператор отримав ліцензію на торгівлю ліками.

Також ми розповідали, на Черкащині запрацювала мобільна аптека. Нагадаємо, що перші мобільні аптечні пункти запрацювали на Харківщині.

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