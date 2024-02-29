Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Європейський парламент закликав Україну ратифікувати Римський статут та випускати депутатів у відрядження за кордон

Також Європарламент наголошує, що процес вступу України до ЄС базуватиметься на заслугах, і що методологія розширення робить наголос на ключових сферах поваги до верховенства права, фундаментальних цінностей, прав людини, демократії та боротьби з корупцією.

Директора БЕБ будуть обирати за новою процедурою, а працівників БЕБ переатестують – новий законопроект

Працівників Бюро економічної безпеки переатестують комісії з переважним голосом осіб, делегованих міжнародними і неурядовими організаціями.

Держпраці перевірятиме роботодавців на предмет цькування працівників

У Держпраці з’являться повноваження перевіряти підприємства на предмет здійснення мобінгу стосовно працівників.

Доступ ГРД до суддівських досьє: ВККС просить органи суддівського врядування поділитися думками

Пропозиції до Порядку доступу до суддівського досьє членів ГРД запропоновано надати до 11 березня.

Поліція братиме участь в оповіщенні військовозобов’язаних спільно з ТЦК і зможе фіксувати процес на камеру

У Комітеті з національної безпеки розповіли про те, чи буде поліція вручати повістки після змін до закону про мобілізацію.

  1. В Україні

Укрпошта розширює доставку ліків ще на п'ять областей з 1 березня

21:26, 29 лютого 2024
Доставка ліків через Укрпошту почне працювати ще у декількох областях.
Укрпошта розширює доставку ліків ще на п'ять областей з 1 березня
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Укрпошта доставлятиме з 1 березня ліки у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Також ліки доставлятимуть тепер всій Сумщині та Донеччині. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Як раніше ми розповідали, українці зможуть придбати ліки через контакт-центр Укрпошти і з безкоштовною доставкою.

Пілотний проєкт «Укрпошта. Аптека» розпочав свою роботу на деокупованих і прифронтових територіях: на Донеччині та в окремих прикордонних районах Сумщини.

Як пояснили у МОЗ, можна буде замовити майже 10 тисяч найменувань лікарських засобів безрецептурної групи. Також тут будуть відпускатися лікарські засоби за програмою «Доступні ліки» (безоплатні або з невеликою доплатою).

Таку ініціативу у МОЗ пояснили політикою покращення доступу до ліків українців, які мешкають у сільській місцевості та там, де ускладнений доступ до аптечних мереж.

Оформити замовлення можна буде по номеру 0 800 300 545. Для зв’язку з фахівцем потрібно буде слідувати підказкам у голосовому меню.

Замовлення спакують та надішлють безкоштовно за послугою «Укрпошта Експрес». Відстежити його можна буде на сайті, у мобільному застосунку та через чат-бота у месенджерах, а для перевірки правильності комплектації замовлення передбачено огляд при врученні посилки.

Раніше ми писали, що поштовий оператор отримав ліцензію на торгівлю ліками.

Також ми розповідали, на Черкащині запрацювала мобільна аптека. Нагадаємо, що перші мобільні аптечні пункти запрацювали на Харківщині.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео