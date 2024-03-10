Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко уходит с поста

Олег Николенко занимал должность спикера Министерства иностранных дел Украины 3,5 года.

Источник фото: Олег Николенко

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что уходит с поста.

«Это была моя последняя неделя на должности представителя Министерства иностранных дел Украины. 3,5 года, большая часть из которых пришлась на самую тяжелую страницу в истории нашей страны. Быть спикером МИД Украины для меня была большая честь и ответственность. И я благодарен министру Дмитрию Кулебе за высокое доверие и возможность все это время работать вместе», - отметил он.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 7 марта Президент Украины согласовал кандидатуру бывшего Главкома ВСУ Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Великобритании и Северной Ирландии.

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