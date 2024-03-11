Польские протестующие вместе с полицией начали останавливать пассажирские автобусы с украинцами, — Александр Кубраков

Пассажиров держат без каких-либо объяснений, отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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Польские протестующие начали блокировать пассажирские автобусы, которые едут по польско-украинской границе в обе стороны. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, к подобным действиям польских протестующих также присоединяются и полицейские.

"Пассажиров держат без каких-либо объяснений", – отметил Кубраков.

Министр подчеркнул, что пассажирами таких автобусов, в частности, являются женщины с малолетними детьми, социально незащищенные слои населения, военные, которые возвращаются или едут на учебу.

"Отмечаем, что эти действия недопустимы в отношении граждан Украины. Попытка сделать их заложниками протеста выглядит неуместной для цивилизованного мира", — написал министр.

Ранее мы писали, что в течение недели польские протестующие планируют блокировать движение украинских грузовиков.

Напомним, что польские фермеры анонсировали протест по всей стране 20 марта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал неприемлемыми требования поляков о полной блокаде границы с Украиной.

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